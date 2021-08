Juric: "Il Toro è un cantiere aperto. Ma siamo pronti alla sfida"

TORINO - Sarà un debutto in campionato complicato per Ivan Juric, chiamato ad affrontare l'Atalanta dopo un passaggio del turno in Coppa Italia con il fiatone. E soprattutto con un mercato ancora lontano dalla chiusura: "Il Torino è ancora un cantiere aperto, non conosciamo neanche i nostri punti deboli o forti. Vedo grande determinazione nel voler cambiare il trend degli ultimi anni, ma anche tanti alti e bassi" ha ammonito l'allenatore granata nella conferenza stampa prepartita. "Sono curioso della squadra e per il momento tranquillo e sereno, poi vedremo a fine a partita. C'è voglia di imparare e fare un calcio più propositivo, ma ora non posso avere le certezze che avrò più avanti. Atalanta? Ormai è diventata una grande, sanno quello che vogliono e giocano insieme da tanto. Sono tra le squadre più forti e noi vogliamo aggredire e dominare proprio come fanno loro, siamo su quella strada: voglio un calcio più europeo".