Torino-Fiorentina, è sfida aperta per Orsolini

Orsolini, il Toro può offrire più della Fiorentina

Ci sarebbe stato, tra l’altro, un contatto telefonico tra l’ad rossoblù Fenucci e il dg viola Joe Barone. Permane un po’ di distanza tra le due parti. Il Bologna valuta il giocatore 15 milioni mentre la Fiorentina avrebbe presentato una proposta da 12. Una cifra ritenuta insufficiente dai rossoblu. E il Toro, che sino a questo momento dalle cessioni di Lyanco, Meitè e Boyé ha incassato 15 milioni, potrebbe spuntarla proprio in dirittura visto che ha a disposizione questo piccolo tesoretto da investire. Chiaro che Vagnati deve comunque darsi una mossa. Eppoi, sempre per quanto riguarda il Toro, non si è ancora spenta la speranza di arrivare a Messias, il numero uno nella lista preferenziale del tecnico croato che anche ieri ha manifestato, in maniera palese, l’insoddisfazione per come stanno andando le trattative. L’incontro dell’altro giorno non ha dato esiti positivi ma le parti si rivedranno. Lo ha confermato il presidente dei crotonesi Vrenna. “Messias e il Toro? Ne stiamo parlando”. [...] Conclusione: siamo a pochi giorni dalla chiusura del mercato e il Torino, alla vigilia di una partita importantissima come quella di stasera a Firenze, rischia di trovarsi ultimo in classifica con zero punti e con una squadra ancora più debole di quella della passata stagione in cui ha rischiato di retrocedere.

