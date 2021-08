Toro, Juric: "Le promesse erano altre. Acquisti? Ora è tardi..."

FIRENZE - Altro giro, altra sconfitta per il Torino. E Ivan Juric, dopo il 2-1 subito con la Fiorentina, ha rincarato la dose dopo l'infuocata conferenza stampa che, però, non ha ancora sortito gli effetti sperati. "Non abbiamo fatto una bella partita, dietro perdevamo tutti i contrasti e non eravamo reattivi - ha detto il tecnico granata a DAZN -. Qualche mancanza si è fatta sentire, ma io so dove sono arrivato. Il Toro è un grandissimo club e la mia voglia è quella di portarlo ad altri livelli, far crescere questa squadra è la mia ambizione personale". Poi un altro affondo sul mercato (non) condotto da Cairo e Vagnati: "Ma quando ho firmato il contratto le promesse erano diverse: e se anche arriva qualcuno adesso è comunque tardi. Per ora sono solo andati via giocatori ed è chiaro che poi la situazione diventa difficile. Sono stato chiaro con la società e ho detto quello che mi serviva, ma senza fare pazzie. E invece per ora la situazione è questa".