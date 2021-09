Torino, allenamento differenziato per Belotti

TORINO - Torna in campo il Torino per preparare la sfida contro la Salernitana del neo acquisto Ribery di domenica prossima. Juric ha proposto esercitazioni tecniche e possesso palla al suo gruppo, da cui sono rimasti esclusi solo di elementi. Per Bremer lavoro personalizzato, mentre prosegue il lavoro di recupero per Belotti. Il Gallo ha portato avanti il suo programma differenziato per cercare di tornare a disposizione il prima possibile. Forse già contro la Salernitana: questo è l'obiettivo di tutto il Torino.