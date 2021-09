Torino, Belotti ha lavorato a parte. Bremer in gruppo

TORINO - Seduta di lavoro pomeridiana per il Torino in vista della ripresa del campionato di domenica pomeriggio, in casa, contro la Salernitana (ore 15). Al Filadelfia mister Juric ha diretto un allenamento tecnico implementando l'organico a sua disposizione con alcuni ragazzi della Primavera. Buone notizie da Gleison Bremer, di nuovo in gruppo, e dal ritorno dai rispettivi impegni in nazionale di Antonio Sanabria, Tomas Rincon, Sasa Lukic e Razvan Sava. Per Andrea Belotti, invece, è proseguito il programma di lavoro personalizzato.