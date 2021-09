Juric: "Bravo Torino, ma puoi ancora migliorare"

TORINO - "I cori della curva? Se continuo a sentirli fino a fine stagione è una bella cosa, vorrà dire che abbiamo fatto un buon campionato. Adesso mi pare un po' in anticipo..." Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo sulla Salernitana: "E' stata una buona partita della squadra - commenta il tecnico - ma può migliorare su alcune cose: sciogliersi ancora in attacco ed essere più liberi. In fascia abbiamo fatto sicuramente bene, per aggredire poi nel mezzo. Il mercato? Negli ultimi 3 giorni sono arrivati quattro giocatori: Pobega, Zima, Praet e Brekalo. Sono tanti ragazzi che possono darci una grande mano".