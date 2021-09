Toro, via alla campagna derby. Intanto il Siviglia punta Belotti

Belotti salta Sassuolo e Lazio: l'obiettivo è il derby del 2 ottobre

Ebbene Belotti non sarà convocato nemmeno per l’incrocio di venerdì contro il Sassuolo, quindi la prossima settimana non ci sarà per l’attesa gara contro la Lazio. Come però s’è scoperto ieri, la situazione in prospettiva è meno brutta di come paventato: il capitano potrebbe tornare in panchina lunedì 27 a Venezia, pronto a disputare uno spezzone di partita in vista del derby in programma il 2 ottobre. Una prova che il centravanti non vorrebbe mai perdere, e che i tifosi sperano che il Toro possa affrontare con il numero 9 al centro dell’attacco. [...] Resta un simbolo granata anche se non è protagonista in attacco e pur avendo il contratto in scadenza, il Gallo. Facile immaginare quale entusiasmo potrebbe scatenare la sua presenza in campo, con la fascia al braccio, nel derby.