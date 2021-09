Torino, ora Pjaca rischia il posto da titolare

Pjaca deve sbloccarsi: aperta la concorrenza con Brekalo

Per il Toro resta un elemento di valore e la stima di Juric, nonostante la prova opaca al cospetto dei campani, rimane immutata. Ma c'è Josip Brekalo che scalpita: per i due croati, in una fase della stagione in cui Karol Linetty sta migliorando nel ruolo di trequartista (però ora anche per lui si aprono i ballottaggi: con Praet), c'è soltanto una maglia. E dopodomani col Sassuolo può spuntarla l'ex Wolfsburg, proprio per permettere a Pjaca di ritrovare quella brillantezza smarrita nelle ultime settimane. I fastidi al ginocchio, accusati prima della Fiorentina, sono acqua passata. Marko, adesso, ha solo bisogno di capire i meccanismi del nuovo Toro e sbloccarsi: non è tutto scontato, anche per un giocatore con la sua esperienza internazionale.

