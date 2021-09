Torino, Juric: "Vinto contro una grande squadra. E che gol Pjaca"

REGGIO EMILIA - Un po' di scaramanzia non guasta mai. Ivan Juric dopo la vittoria del suo Torino sul campo del Sassuolo nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A non nasconde qualche pensiero scomodo avuto durante il match: "Non era paura di non vincerla - specifica - ma col Sassuolo abbiamo fatto sempre grandi partite e di solito perdevamo: un po’ ci ho pensato. Oggi abbiamo giocato veramente molto bene contro una grande squadra, tante occasioni avute e poche concesse. Quando prendi pali e salvataggi sulla linea non puoi dire molto ai ragazzi, abbiamo fatto un gol di classe e magari potevamo avere un po’ più di cattiveria sotto porta. Spero che la prossima volta ci basterà meno per segnare. Tanti trequartisti? Nessun imbarazzo - assicura - va benissimo. Pjaca deve essere determinante, mi dispiace per Praet che si è fatto male. Poi ci sono anche Linetty e Verdi che è fuori”.