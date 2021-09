Toro feroce e duro, che svolta! Non ha mai paura

TORINO - I budini sono finiti. Toro duro, sportivamente cattivo, feroce. Aggressivo all’ennesima potenza, in fase di non possesso. Pressing a tutto campo, di gruppo, muovendosi a fisarmonica, col baricentro più alto rispetto alla media della A. Aggressione degli spazi, del portatore di palla e dei suoi compagni pronti a ricevere il passaggio. Ci si deve muovere a gruppetti di 3 o 4, a ventaglio, scattando insieme all’assalto. «Salite, aggrediteli!». Alle loro spalle e ai fianchi, altri movimenti in fotocopia dei granata più arretrati. La sincronia prima di tutto. La compattezza di un moto globale che non lascia voragini tra i reparti anche quando la telecamera va di zoom e inquadra soltanto il tackle di un granata.

I movimenti individuali e collettivi

Dagli spalti con un sol colpo d’occhio si apprezzano meglio e sempre i movimenti individuali e collettivi: e par quasi di vedere degli elastici ideali che si allungano o si restringono fra i giocatori a seconda delle esigenze del pressing. Sono le regole di Juric. Il mantra, il motore primo: squadra corta, feroce ed esplosiva. Esattamente ciò che si è visto a Reggio contro un Sassuolo annichilito da un Toro a tratti persino indemoniato. (...) Spingere l’avversario di forza, verso la sua area, facendogli progressivamente mancare lo spazio e il respiro: se dovessimo ridurre il tutto a un’immagine, la foto sarebbe questa. E sapete chi è il vate di Juric in questa corsa ideale verso la perfezione di una squadra corta ed esplosiva? «Se penso agli allenatori, io stravedo per Guardiola. Per me è un genio del calcio». E poi Gasperini, naturalmente: «Perché coltiva il valore del lavoro, pretende tantissimo, non cerca mai scorciatoie e mi ha cresciuto molto come persona». (...)

