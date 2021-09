Belotti, nuovi test: l'obiettivo è il derby con la Juve

TORINO - Chi è a disposizione è coinvolto in tutto e per tutto. Questa è la magia del nuovo corso targato Juric : mai come in questo momento ogni componente del gruppo squadra (che ieri ha usufruito di una giornata di meritato riposo) si sente importante, tutti vogliono essere protagonisti in questo Toro. Uno spirito esaltato dalla prestazione di Reggio Emilia: chi parte dall’inizio lascia anima e corpo sul prato verde, chi entra fornisce finalmente un contributo tangibile. Anche chi non c’è, tuttavia, non vede l’ora di tornare a rendersi utile alla causa.

Nuovi test per il Gallo in vista del derby

Qualcosa è cambiato, indubbiamente. E chi è ai box freme per scendere in campo in un Toro ambizioso all’ennesima potenza. Dennis Praet, a meno di un clamoroso recupero, rientrerà dopo la sosta per le Nazionali. L’interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra richiede cautela: di solito ci vogliono una ventina di giorni per tornare in pista senza il rischio di possibili ricadute. Così il belga, che quasi certamente verrà risparmiato dai prossimi impegni con il Belgio, potrà nuovamente dispensare qualità presumibilmente a partire dalla trasferta di Napoli del 17 ottobre. Andrea Belotti, rispetto a Praet, è decisamente a buon punto nel percorso di guarigione. Il Gallo punta dritto al derby contro la Juventus di sabato 2 ottobre. In settimana verrà sottoposto a nuovi esami per valutare come stia procedendo il recupero: l’infiammazione al perone è da monitorare, perché finora ha impedito al capitano di correre al ritmo che vorrebbe. Così si procede a passo lento, ma costante. Se poi dovesse riuscire ad essere disponibile per la trasferta di Venezia di lunedì, ancora meglio: anche solo per la panchina, in vista della Juve.

