Torino, Juric: "Mi rode: due punti persi, abbiamo dominato"

TORINO - "Non abbiamo subìto nulla, la partita è stata molto tosta e non abbiamo permesso nulla dietro". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Ivan Juric a Sky dopo la gara con la Lazio: "Siamo stati polli, abbiamo dominato la partita creando molto, avremmo potuto fare più reti. Mi rode perdere due punt. Sapevamo che Milinkovic-Savic avrebbe potuto fare solo la spizzata: sarebbe stata la terza vittoria consecutiva senza subire gol".

Complimenti ai ragazzi

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, non mi riesco a godere la situazione, sono un po' arrabbiato - sottolinea il tecnico che comunque loda la prestazione dei suoi - Comunque abbiamo fatto molto bene, dal punto di vista del gioco abbiamo margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista tecnico, sotto questo aspetto siamo un po' indietro, ma abbiamo fatto una grandissima partita. L'intensità del gioco? Guardo i dati fisici, vedo che anche gli altri vanno molto forte. Noi abbiamo un duro approccio mentale alla gara. Serve tensione mentale, si deve essere concentrati. Non si tratta di fisico o di metri percorsi. I cambi danno il loro importante contributo. Ho capito dopo una settimana che questo è un gruppo fatto di persone che hanno fame. Tanti ragazzi hanno fatto anni brutti e vogliono cambiare l'andazzo in questa squadra"