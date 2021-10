Torino, prosegue l'equivoco Belotti

TORINO - Andrea Belotti è sempre nel cuore dei tifosi. Pure nel derby, prima-dopo-durante, la Maratona ha più volte scandito il suo nome. E lui a salutare con la mano, ringraziare per tanto affetto. Però anche il Gallo si sta ormai trascinando verso il tunnel dell’ambiguità sia sotto l’aspetto fisico sia sotto quello, ugualmente importante, del futuro. Sul prolungamento di contratto nessuna novità e più il tempo passa, più le possibilità che si liberi a parametro zero e lasci il Toro aumentano. Oltretutto potrebbe, anzi dovrebbe essere proprio questo il momento (un’altra sosta, lui fermo per un inquietante infortunio) più indicato per parlarne, discutere con Cairo e Vagnati , programmare il domani. Invece niente. Silenzio assoluto, mutismo ovunque. Ed e? la cosa che fa piu? male ai tifosi.

Silenzio assoluto

Perché Andrea Belotti continua a non parlare e diventa difficile capire quello che gli passa per la testa. Probabilmente ha già deciso, sa cosa fare. Ma perché allora non lo dice per rispetto di chi continua ad averlo nel cuore? Anche solo dire che rispetterà il contratto, dando tutto, fino al termine della stagione, per poi intraprendere una nuova avventura sarebbe la cosa più giusta e logica se davvero pensa di andarsene. E non ci sarebbe niente di male visto che il Gallo, per sei anni sempre esemplare nel darsi al Torino, ha da tempo la legittima aspirazione di disputare le Coppe europee. A tutti questi punti interrogativi si aggiunge la precarietà del momento fisico. (...) Il capitano granata, tra l’altro, sta perdendo anche la Nazionale che tra qualche giorno si giocherà la prestigiosa Nations League tra Torino e Milano. Dopo la conquista dell’Europeo avrebbe potuto togliersi altre soddisfazioni di valore internazionale. Invece è fermo. Fermo lui, fermo il Toro, lontano il contratto.

