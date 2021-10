Torino, Belotti vicino al rientro. Lesione muscolare per Verdi.

TORINO - "A fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica": questo il comunicato ufficiale emesso dal Torino per dare ragguagli sulle condizioni dell'attaccante granata. Juric, dunque, prosegue il suo lavoro in questa settimana di sosta dal campionato senza i nazionali e senza gli infortunati che, oltre a Verdi, sono Pjaca e Praet, per i quali la seduta mattutina del giovedì è stata solo l'ennesima visita in infermeria per le consuete terapie. In campo hanno lavorato a parte Mandragora, che accusa un fastidio al ginocchio destro, e Pobega, alle prese con un problema ai flessori. Belotti, altro lungodegente, si è concentrato sull'intensità nel suo lavoro personalizzato, segno che la condizione fisica migliora e presto il Gallo potrebbe tornare a disposizione di Juric. Il resto del gruppo ha lavorato sia in campo che in palestra.