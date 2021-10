Torino, in gruppo Brekalo e Zima. Linetty a parte

TORINO - Seduta mattutina di allenamento per il Torino. I granata, al Filadelfia, proseguono la marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato, contro il Napoli. Il programma odierno, dopo l'analisi tattica, ha visto il tecnico Ivan Juric dirigere una sessione dapprima basata sulla parte atletica, in campo, e poi una sessione tecnica. In gruppo Brekalo e Zima, dopo gli impegni con le rispettive selezioni nazionali. Training in piscina per Pjaca. Terapie e lavoro aerobico per Verdi. Differenziato per Kone, Pobega e Praet. A parte anche Linetty per un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale riportato in Nazionale. Il programma di domani prevede una nuova seduta di allenamento.