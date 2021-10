Torino, Pobega in gruppo: potrebbe esserci con il Napoli

TORINO - Allenamento differenziato per Praet e Verdi, personalizzato per Pjaca: queste le notizie che arrivano dal Filadelfia, campo di allenamento del Torino di Juric, all'antivigilia della sfida in casa del Napoli. Il tecnico granata potrebbe ritrovare Pobega almeno in panchina, visto che nella seduta di venerdì il centrocampista ha svolto il lavoro con i compagni, anche se le sue condizioni andranno valutate attentamente. Sempre venerdì, prima di portare i suoi sul terreno di gioco, Juric ha svolto una seduta di analisi video, per non lasciare nessun dettaglio al caso nel preparare la sfida contro la capolista.