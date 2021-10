Torino, Vojvoda: "Manca un po' di fortuna"

MILANO - "Anche noi possiamo segnare sull'ultimo calcio d'angolo, è una partita che si è giocata sugli episodi". Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn Mergim Vojvoda, difensore del Torino, dopo la gara con il Milan: "I rossoneri non si sono resi pericolosi anche grazie al nostro lavoro, manca un pizzico di fortuna. Lavoriamo tanto, Juric vuole che andiamo a mille all'ora e sto lavorando. Singo sta facendo bene, io in allenamento sto provando da fare il massimo, per la squadra sono sempre pronto".