TORINO - Il Torino dopo l'immeritata sconfitta di San Siro di martedì contro il Milan, è tornato in campo per preparare la prossima sfida di campionato, che vedrà i granata opposti alla Sampdoria di D'Aversa nella giornata di sabato (ore 20.45). Tutti a disposizione del tecnico ex Verona, che così potrà contare su un ventaglio molto ampio per riprendere il buon percorso di inizio campionato. La seduta si è svolta tra parte atletica, palestra e campo. Domani altra seduta: quella di rifinitura.