Torino, Belotti: "I 100 gol? L'importante è che valgano punti"

TORINO - Ha provato a fare un assist, il gol di Verdi è stato annullato per guorigioco. E allora Belotti ha deciso di andare in gol per conto suo. Il Gallo ha toccato quota 100 reti in Serie A, il terzo più giovane dopo Gilardino e Baggio a raggiungere questo traguardo: "Per me è un onore essere accostato a due grandi giocatori come loro - afferma il numero 9 granata - ma la cosa più importante è che i miei gol servono a portare punti alla squadra: per questo vengo chiamato in causa. Non ho preparato maglie celebrative, aspettavo il momento opportuno. Ora festeggeremo altri traguardi. Sul palo ho pensato di avere avuto parecchia sfortuna, ma poi ho ripreso quello che mi è stato tolto. Quando entro in campo cerco di dare il massimo e tutto me stesso, anche perché ho voglia di rifarmi per le due stagioni deludenti rispetto alle nostre aspettative: spero che questa possa essere una grande stagione, soprattutto per i nostri tifosi". Il capitolo futuro, col rinnovo sempre più lontano, è tutto da scrivere: "Con il mister sono stato chiaro e diretto dal primo giorno - ha assicurato il Gallo - le valutazioni sul mio futuro arriveranno più tardi. Da questo punto di vista siamo entrambi sereni. Come squadra dobbiamo continuare a migliorare lavorando giorno dopo giorno, anche se stasera si sono visti passi in avanti".