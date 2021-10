Torino, Juric: "Gara tosta, ma dopo il 2-0 ci siamo sciolti"

TORINO - "Dobbiamo avere grande umiltà ricordando da dove siamo partiti, ovvero dalle ultime due stagioni difficili": Ivan Juric rimane coi piedi ben piantati a terra dopo la vittoria per 3-0 del suo Torino contro la Sampdoria. Ciò non toglie che il tecnico sia molto contento della prestazione dei suoi: "Dobbiamo ripetere sempre prestazioni come quelle di stasera - prosegue ai microfoni di Dazn - anche se è stata una partita tostissima e tutt’altro che facile. Con lo Spezia non dobbiamo abbassare il livello: dobbiamo far capire ai tifosi che c’è un nuovo percorso in atto, per farli innamorare di nuovo di questa squadra. Dopo il 2-0 abbiamo fatto una gara di grandissimo livello creando tante occasioni da gol, mentre nel primo tempo erano tutto uno contro uno, una gara molto dura. Poi dopo il 2-0 ci siamo sciolti e abbiamo aumentato l’andatura. Ora ci serve continuità: dobbiamo mettere più cattiveria per concretizzare di più, mancano fluidità, sincronismi, includere gli infortunati che si stanno riprendendo".