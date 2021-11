Edera, la clessidra batte il recupero

TORINO - Una story su Instagram, le cicatrici sul ginocchio e una clessidra che scandisce il tempo che scorre: segni tangibili della voglia di tornare di Simone Edera. L’esterno classe ‘97 sta recuperando dalla rottura di tendine rotuleo, crociato e collaterale mediale a inizio maggio. La luce inizia a intravedersi: fra fine novembre e inizio dicembre Edera dovrebbe tornare a correre. Se a gennaio dovesse già essere in buone condizioni fisiche, il Toro potrebbe rimandarlo in prestito: la Reggina, in B, sarebbe pronta a riprenderselo subito visti gli ottimi ricordi lasciati dal ragazzo.