Brekalo, il Toro preme per il rientro ma la Croazia fa muro

TORINO - Per oggi è in programma la ripresa degli allenamenti al Filadelfia, dopo i due giorni di riposo concessi da Juric post sconfitta a La Spezia. In questi giorni saranno da verificare in particolare i progressi di Mandragora , dopo l’operazione di pulizia al ginocchio (menisco), con vista sulle prossime partite contro Udinese e Roma, dopo la sosta (nell’ottica di un suo rientro almeno in panchina). Ore significative anche per Brekalo , reduce come si sa da un infortunio muscolare. Il trequartista è comunque stato convocato dalla Croazia. E ieri Pacak, portavoce della Federcalcio croata, ha rivelato che il granata «si è sottoposto a risonanza magnetica con buon esito: saremo estremamente attenti con lui, ma rimane a nostra disposizione». Oggi il Torino proverà a esercitare pressioni per vedere se esistano margini di rientro anticipato a casa.