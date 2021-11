Torino, a tu per tu con Cristian Ansaldi: "Dovrei ascoltare di più"

TORINO - Ha parlato di tutto, non solo di calcio. Cristian Ansaldi è stato il protagonista di una video intervista pubblicata dai canali ufficiali del Torino dove l'esterno granata non ha nascosto la sua fede: "Il mio libro preferito è la Bibbia, e il mio eroe nella storia è Gesù", ma anche il suo profondo attaccamento alla famiglia: "La gioia più grande è stata la nasciata dei miei figli, mentre la delusione più cocente fu la separazione dei miei genitori, visto che il mio eroe nella vita è mio padre". Durante i tre minuti e spiccioli del video, l'argentino ha raccontato molto di sé: "Il mio pregio più grande è l'umiltà, ma dovrei anche saper ascoltare di più. Fuori dal terreno di gioco serve responsabilità, che si parli di uomini o donne, mentre nel calcio serve disciplina, sia da parte dei giocatori che degli allenatori. Mi piace il tennis, con Federer e Nadal che sono i miei campioni preferiti al di fuori del calcio, dove l'idolo è Messi. Partita indimenticabile? Rubin Kazan-Barcellona. Sin da piccolo sarei voluto diventare il calciatore: era l'unica cosa che sapevo fare". La chiacchierata ai canali del club è servita anche per conoscere qualche aspetto più nascosto e privato di Cristian Ansaldi: "Mi piace la musica romanitca - ha affermato - mentre il mio animale preferito è il serpente. Nel mio menù ideale ci sono milanese con purè e Coca-Cola zero, mentre al cinema adoro Julia Roberts e Mel Gibson, protagonista del mio film preferito Braveheart". Non poteva mancare in chiusura un pensiero ai tifosi: "Forza Toro!" è stato il suo saluto a pugni chiusi.