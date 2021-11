Toro, risolvi i guai a Juric! In gennaio basta mercati inadeguati, Ivan vuole 3 rinforzi

TORINO - Non c’è bisogno di tornare alla preistoria per parlare di caverne: bastano e avanzano i mercati di Cairo in gennaio nel dopo Ventura. Penombra, quando non buio. Pochi fuochi accesi per riscaldare gli umori e illuminare la rosa. Fumo, questo sì: quasi sempre tanto. A parole, in specie in dicembre: «Saremo pronti a cogliere le opportunità». Echi nella caverna, anno dopo anno, sempre gli stessi. Gennaio 2017. Allenatore di riferimento: Mihajlovic. Due operazioni in entrata, una più fallimentare dell’altra: il difensore Carlao, con le sue prime 3 lettere uguali a quelle di Carneade (chi era costui?), e Iturbe però col motore ingolfato, altro che un turbo offensivo (un golletto in tutto e per tutto). In compenso furono eliminati Vives, Bovo, Martinez e quell’Aramu che un mese e mezzo fa segnava al Toro, a Venezia.