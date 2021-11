Torino, Verdi verso il recupero per la sfida con la Roma

La situazione degli infortunati

[...] La giornata di ieri non ha fornito novità sostanziali. Rolando Mandragora e Cristian Ansaldi stanno proseguendo i rispettivi programmi differenziati. Juric sperava di rivederli presto in gruppo, ma lo staff medico invoca prudenza: ad entrambi serve ancora tempo. Difficile un recupero lampo per la gara contro la Roma, a meno di progressi repentini fra oggi e domani. [...] Strada un po’ più lunga, invece, per Ricardo Rodriguez: il centrale sinistro svizzero deve smaltire la lesione al bicipite femorale rimediata in Nazionale, durante Italia-Svizzera. [...] Migliora, infine, Simone Verdi, non convocato contro l’Udinese per un’elongazione alla coscia destra: il fantasista si avvia verso la guarigione. Con buone probabilità di tornare a disposizione già contro la Roma, crocevia chiave del girone d’andata di un Toro che insegue la parte sinistra della classifica.

