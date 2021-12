Empoli, Andreazzoli: "Il Torino saprà rimediare alle assenze"

EMPOLI - Alla vigilia della sfida con il Torino Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa: "Le loro assenze? Ognuno curi i propri problemi. Però ho visto che il Torino ha messo dentro Zaza, Pjaca e Sanabria: hanno un organico importante e ben guidato - ha dichiarato l'allenatore - Sappiamo che la gara sarà complicata, un po' differente dalle altre. Abbiamo già fatto qualche esperienza, questo può favorire le soluzioni, potremmo trarne vantaggio". Con la Fiorentina l'Empoli è riuscito a riprendere la partita: "Incidono, molto, le doti morali. Poi cè da fare lavoro sulle condizioni e sull'allenare la reazione agli eventi negativi, che possono essere normali. Andiamo verso un periodo particolarmente denso di gare, dovremo fare qualche ragionamento sulla formazione. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di calciatori con elementi intercambiabili. L'intenzione- prosegue Andreazoli - è gratificare tutti gli elementi che rispondono bene quando chiamati in causa. Il gioco è un buon sostegno per la fase di non possesso e per l'altra. Quando conosci la situazione è più semplica entrare da protagonisti, come per la difesa succede nelle ultime gare. Parisi titolare? Nessuno ha i gradi da titolare, tutti se la devono giocare volta dopo volta, non c'è una linea definita".