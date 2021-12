Torino, Juric: "Belotti? Spero di riaverlo a febbraio"

TORINO - "Dispiace per il Gallo, starà fuori a lungo: mi auguro che torni prima di metà febbraio, anche se lo perdiamo per un periodo importante". Il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così l'infortunio di Andrea Belotti, costretto a fermarsi per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. "Il mercato di gennaio non mi piace, si farà poco - dice l'allenatore sulle possibile mosse per sostituire il capitano - e per un nuovo attaccante vedremo". Domani si affronta l' Empoli : "Giocano un calcio moderno, speriamo di festeggiare il compleanno del club con i tre punti", l'augurio di Juric, con la società che compirà 115 anni nella giornata di venerdì.

Verso l'Empoli

La squadra di Andreazzoli, afferma Juric, "gioca veramente bene e ha meritato tutti i punti che ha. Hanno fatto una bellissima gara con la Fiorentina, sarà dura ma proseguiamo sulla nostra strada". Il tecnico è contrario a cambi di modulo: "Assolutamente no, ci sono Zima e Izzo per sostituire Djidji, c'è Sanabria al posto di Belotti. Buongiorno e Singo si sono allenati in gruppo e sono a posto, Mandragora prosegue con la riabilitazione, Ansaldi non so". Per Juric la squadra sta "crescendo benissimo, ci è dispiaciuto perdere a Roma ma abbiamo dato segnali positivi. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che dopo aver preso gol abbiamo avuto troppa frenesia di recuperare e per poco non abbiamo preso il secondo. Bilancio? Poniamo le basi per il futuro. Abbiamo fatto i primi passi".