Lutto al braccio per il Torino: così i granata ricordano Stefano Borla

TORINO - Il Torino ricorda Stefano Borla. Il cinquantenne, ex preparatore dei portieri nelle giovanili granata, è tragicamente scomparso lunedì scorso dopo tre giorni di agonia per un incidente stradale. Domani sera, nella partita contro l'Empoli, la squadra di Ivan Juric indosserà il lutto al braccio; aperta, inoltre, una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per aiutare la compagna Laura e la piccola Beatrice. Attuale preparatore dei portieri e responsabile della scuola calcio del Chisola, Borla è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta lungo la strada che porta ai campi della società sportiva di Vinovo.