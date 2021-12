Torino, Linetty e Kone saltano il Cagliari

TORINO - Linetty e Kone si aggiungono all'elenco degli indisponibili in casa Torino. Il trequartista polacco ha accusato problemi gastrointestinali nelle ultime ore, mentre per l'attaccante ivoriano è sopravvenuto un problema al flessore che ne ha consigliato il riposo invece della trasferta in Sardegna. Sono dunque i 21 giocatori a disposizione di Ivan Juric per la sfida delle 20.45 alla Unipol Domus.