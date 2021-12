Toro, Belotti e il compleanno tra incertezze

TORINO - Ieri ne ha fatti 28. Ha sorriso, ma non troppo. Andrea Belotti è ormai grande da un pezzo, ma ancora non conosce il proprio futuro. La firma sul rinnovo di contratto col Toro è molto lontana. Lo ha ribadito Cairo la settimana scorsa: «Si sta curando, per adesso va bene così. Poi vediamo, ma non vedo grandi possibilità. Però poi vediamo». Non ci crede nemmeno il presidente a un possibile scenario differente, ma chissà. [...] É sempre stato un animale da campo: a prescindere dalla situazione contrattuale, il capitano granata soffre terribilmente a rimanere ai margini. A maggior ragione adesso che c’è Juric, allenatore che non vede l’ora di valorizzarlo. E che ha iniziato a sentire la sua mancanza, come testimoniato dalle parole successive alla vittoria contro il Verona: «Se togliamo l’attaccante titolare a qualsiasi altra squadra, è normale avere delle difficoltà. Sanabria fa il suo e va bene, ma senza il Gallo è diverso. Quando c'è stato si è sentito". [...] Il 2022 dovrà essere l’anno del Gallo: è lui il primo (ma si spera non l’unico) rinforzo che regalerà gennaio ai granata, sul finire del mese.