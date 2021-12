Toro, sfida social col Galatasaray per avere Piatek

TORINO - Ci sono annate da sogno che non si ripetono perché quella condizione di forma, quella voglia di arrivare, quella magia accompagnano magari i calciatori per qualche mese, poi passano lasciando in dote un buon calciatore con lampi da campione. Qualche volta però la bontà delle stagioni non si ripete per una causa specifica, per una ragione determinata. Ad esempio di natura tattica. E qui si arriva a legare un discorso che investe Krzysztof Piatek e Ivan Juric , potenziali protagonisti di un incrocio che il mercato rende possibile. Questo cercando il Toro un centravanti, esigenza legata ora alla partenza di Zaza (sempre ci siano acquirenti in vista), e in ottica futura al probabile addio di Belotti . A ciò va aggiungendosi che Piatek all ’Hertha Berlino non sta più esattamente a meraviglia, e che Juric ha già ricavato ottime sensazioni, dal centravanti polacco.

Il passato del polacco in Italia

Il quale ha vissuto la sua stagione di gloria in Italia, e proprio in quel Genoa parzialmente allenato dall’attuale tecnico granata, in quella stagione. Era il 2018-19, quando i rossoblù lo pescano dal KS Cracovia: le 13 reti in 19 gare di campionato a gennaio valgono a Piatek il passaggio al Milan. Buono l’impatto - 9 gol in 18 partite - meno il seguito: 10 gol tra Milan ed Hertha nel 2019-20, 7 nella passata Bundesliga. Il tutto ha 26 anni di età. Che possa valere la pena l’investimento, per capacità realizzative che Juric saprebbe probabilmente rivitalizzare, è indubbio, resta da vedere a quale cifra l’Hertha Berlino è in definitiva disposto a trattare [...] Giocatore sul quale i granata fanno le loro riflessioni, e che in Turchia piace al Galatasaray, alla ricerca di una punta centrale per riproporsi in ottica qualificazione europea (per il titolo sembra cosa fatta, visti i 10 punti di vantaggio del Trabzonspor - che na ha ben 19 sul Galatasaray - sulla seconda) [...]