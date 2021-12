Torino, Gemello rinnova: accordo fino al 2023

TORINO - Luca Gemello allunga il suo accordo con il Torino fino al 2023. Il portiere granata, aggregato in questa stagione alla prima squadra dopo aver svolto tutta la trafila del settore giovanile, ha ufficialmente prolungato il contratto nella giornata di lunedì, firmando un rinnovo nel quale è prevista anche l'opzione per il 2024: "Il Torino Football Club - si legge nella nota ufficiale con cui il club ha annunciato l'accordo - è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Luca Gemello fino al 30 giugno 2023, con opzione per il prolungamento fino al 2024. Il portiere, che da quest'anno fa parte della rosa della Prima Squadra, è cresciuto nel settore giovanile granata, prima tra le fila dell'Under 17 e poi tra quelle della Primavera, con cui ha conquistato anche la Supercoppa Italiana 2018/2019".