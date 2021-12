Toro, il Milan chiede 40 milioni per Pobega!

TORINO - Tra Torino e Milano qualcosa si sta muovendo. Ci sono tanti giocatori che ballano tra il granata e il rossonero. Si parte da Pobega per finire con Belotti in scadenza di contratto. In mezzo Krunic e Bremer : il difensore brasiliano è al centro delle attenzioni di Maldini . E non solo: tutti lo vogliono. E questo è il momento di fissare il prezzo per i giocatori più importanti, quelli richiesti dal mercato. Cominciamo da Pobega che chiama in causa Bremer . E qui c’è un vero e proprio intrigo: il Milan ha fatto sapere che per il suo gioiello, attualmente grande protagonista nel Torino , chiede 40 milioni . Una cifra choc, sicuramente esagerata. Il ragazzo è forte e ha ancora larghi margini di miglioramento ma la valutazione è figlia di una doppia trattativa che probabilmente decollerà più avanti.

Il presidente Urbano Cairo, in tempi non sospetti, aveva fatto sapere che più avanti discuterà con i rossoneri per provare a tenere il giocatore che sta conquistando tutto il popolo granata sino a diventare beniamino del popolo. La gente vede in lui lo spirito Toro ed è rimasta conquistata dal suo spirito battagliero. Si tratta di un giocatore che non molla mai. C’è chi lo paragona, facendo le dovute proporzioni, a Giorgio Ferrini, l’indimenticabile capitano. E allora il Milan si è portato avanti con il lavoro dando subito un prezzo al suo giocatore. Maldini e i dirigenti sanno bene che al momento 40 milioni per un giocatore di cui hanno creduto poco sono tanti ma, probabilmente, la loro pretesa economica li porta a Bremer, uno dei centrali difensivi più forti del campionato. E forse d’Europa, corteggiato da tanti sia in Italia sia in Premier [...]