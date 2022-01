Toro: Fares è già carico, ora tutto su Pellegri

TORINO - Si corre contro il tempo per poter portare Mohamed Fares, 25 anni, esterno sinistro algerino con cittadinanza francese, in panchina domani a Marassi contro la Sampdoria. Ieri il giocatore è stato sottoposto alla visite mediche che concluderà questa mattina. Se gli esiti saranno positivi cominceranno subito le pratiche di tesseramento per cercare di consegnare il giocatore a Juric visto che l’allenamento di rifinitura della squadra è fissato per questo pomeriggio al Filadelfia. E se tutto procederà al meglio l’ex genoano salirà sul pullman in partenza per Genova e domani pomeriggio, ore 15, sarà in panchina pronto per fare il suo esordio in maglia granata.