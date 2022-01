Toro, Di Gennaro elogia Juric: "Un fenomeno, può portarli in Europa"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore del Verona dello Scudetto del 1985 - quando il Torino di Gigi Radice terminò il campionato al secondo posto - spende parole di encomio per Ivan Juric, allenatore del Torino ed ex tecnico prorpio degli scaligeri. Prima al Verona, la squadra che ha contraddistinto gran parte della sua carriera calcistica, ora al Toro. Come valuta il lavoro di Juric fino a questo momento? "Ha ribaltato tutto, sia a Verona sia a Torino. A Verona ha creato i presupposti per il cammino intrapreso da Tudor in questa stagione, mentre nell'esperienza granata sta plasmando una mentalità molto ambiziosa. Se si crea una simbiosi perfetta con Cairo e Vagnati, se rimangono sulla stessa lunghezza d'onda su ogni fronte, allora a breve il Toro potrà competere per l'Europa. In estate Juric ha fatto bene ad alzare la voce: è servito per farsi seguire e per mettere in allarme la società, che lo ha accontentato sul mercato in extremis".