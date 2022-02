Torino, primi lavori in gruppo per Belotti

TORINO - Il Torino si è allenato oggi al Filadelfia, in vista della sfida di sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Venezia. La squadra, agli ordini del tecnico Juric, ha svolto una sessione improntata dapprima sulla tattica e poi con esercitazioni a tema sul campo. Primi lavori con i compagni per Belotti. Il capitano granata,, è tornato oggi ad allenarsi in gruppo dopo il grave infortunio muscolare dello scorso 28 novembre. Lo staff medico lo valuterà di giorno in giorno, ma il rientro è ormai vicino. Il Gallo potrebbe infatti essere convocato già per la sfida contro il Venezia di sabato sera, quando la squadra di Juric sarà chiamata a cancellare lo stop di domenica contro l'Udinese. Il recupero dell'attaccante è una buona notizia per i granata, ma anche per la nazionale di Mancini che deve disputare gli spareggi per la qualificazione ai Mondiali. Programma differenziato invece per Brekalo e Buongiorno, post trauma contusivo alla coscia patito nel match di domenica contro l'Udinese, e Zaza (non convocato a Udine per lombalgia acuta); seduta personalizzata per Edera.