Toro, mai dire rigore e neppure zero a zero: caso unico in Serie A

TORINO - Che il rapporto fra il Toro e gli arbitri non sia propriamente una corrispondenza d’amorosi sensi lo dice la storia del calcio. […] Non parliamo, poi, dei rigori dati e subiti. Quelli proprio, mamma mia! Quasi sistematicamente in fondo alle classifiche dei penalty a favore in ogni campionato - tralasciando le graduatorie riviste col rapporti torti/favori arbitrali, un po’ più soggettive per quanto sempre penalizzanti per il Toro - in questa Serie A i granata sono già riusciti a stabilire un record: dopo 24 giornate (va be’, la squadra di Juric ha giocato solo 23 match: manca il ritorno con l’Atalanta) di rigori non ne hanno battuto manco mezzo. Fino all’altra sera, a quota zero ci stava pure lo Spezia, ma a Salerno gli aquilotti si sono subito rifatti con gli interessi, pareggiando dal dischetto entrambe le punizioni infilate all’incrocio (sic) da Simone Verdi. Spezia che peraltro è una delle sole tre altre squadre (con Fiorentina e Salernitana) che non hanno mai fatto 0-0. Oltre al Toro, chiaro: un’accoppiata davvero inedita.