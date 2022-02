Torino, stop per Brekalo: contusione alla coscia per il croato

TORINO - Non solo buone notizie, dal Filadelfia: se i tifosi fin dalla sfida di sabato contro il Venezia potranno salutare un Belotti destinato a rientrare nell’elenco dei convocati, per poi magari disputare uno spezzone di partita al posto di Sanabria (le condizioni del Gallo inducono però a ritenere ancora Pellegri favorito per sostituire il paraguaiano), la giornata di ieri ha anche riservato una serie di preoccupazioni, a Juric. Oltre a Zaza, escluso dalla sfida contro l’Udinese a causa dell’insorgere di una lombalgia acuta, hanno svolto una seduta differenziata anche Buongiorno, e questo era atteso, e Brekalo. Eccola, la variabile che ha sporcato il pomeriggio al tecnico croato. Uno stop causato da una problematica simile a quella che ha impedito pure al difensore centrale di prendere parte al regolare allenamento: forte contusione alla coscia. […] Tornando a Brekalo, va da sé che le condizioni del croato saranno monitorate di ora in ora, nella speranza che trattandosi di contusione e per quanto forte sia stato il colpo ricevuto, questo non impedisca all’esterno di rinunciare alla chiamata per il Venezia.