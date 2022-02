Toro, Mancini e l'assist per Belotti e Juric

TORINO - Roberto Mancini non lascia per strada i suoi eroi agli Europei. Per lui il gruppo è fondamentale, amicizia, stima e rispetto arrivano prima di ogni altra cosa sia nei momenti belli sia, soprattutto, in quelli più difficili. E’ il suo modo di intendere il calcio. E si sa che Andrea Belotti, in questi ultimi mesi, non se la è passata bene per via di un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai margini: il capitano del Torino, infatti, è fuori dallo scorso 28 novembre, dopo aver rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra nel match dell’Olimpico di Roma contro i giallorossi. E dopo terapie e lavoro personalizzato, l’attaccante potrebbe tornare tra i convocati in vista del match con il Venezia di sabato prossimo ed essere poi a disposizione (probabilmente ancora dalla panchina) per il derby con la Juventus in programma venerdì 18 febbraio: dopo il buio sta rivedendo la luce.