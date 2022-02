Juric: "Col Venezia Belotti viene in panchina. Questo Toro merita di più"

TORINO - Juric è sereno. "Quest'anno la squadra mi ha stupito sul piano del gioco, non pensavo che si esprimesse subito su questi livelli anche contro le grandi squadre. Sono rammaricato, invece, sul piano dei punti, ne abbiamo persi molti in maniera ingiusta. Insomma, meritavamo di più. Colpa di qualche disattenzione, forse. Ma una causa non l'ho trovata. Dobbiamo solo pensare di lavorare. Col Venezia non sarà facile, i veneti hanno individualità di spicco". Chiama in causa Belotti e Milinkovic Savic. "Il Gallo si sta allenando con noi da alcuni giorni e chiaramente non è ancora pronto. Però penso di portarlo in panchina per cominciare a fargli respirare l'aria della partita. Vanja è tranquillo, sta facendo un ottimo campionato, non mi aspettavo andasse così bene. Gli ultimi errori possono capitare, non deve deve demoralizzarsi, ha la mia fiducia. Per quanto riguarda la formazione deve ancora pensarci. Ricci? E' nuovo, ad Empoli faceva cose diverse. Vedremo".