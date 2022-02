Torino, Praet infortunato: a forte rischio il derby con la Juve

TORINO - Brutte notizie per Ivan Juric. Tramite una nota ufficiale infatti, il Torino ha comunicato che Dennis Praet è dovuto uscire anzitempo dalla seduta odierna di allenamento per un'infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. Ulteriori accertamenti verranno effettuati nei prossimi giorni, per capire se il calciatore dovrà essere operato.