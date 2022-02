Torino, Juric: "Scioccante il gol annullato a Belotti"

TORINO - Impossibile non far partire l'intervista post Torino-Venezia di Ivan Juric dal gol annullato a Belotti: "Inspiegabile il gol annullato a Belotti: scioccante. Pobega fa il blocco? È difficile spiegare cosa è stato visto - è l'analisi a freddo del tecnico granata ai microfoni di Dazn - succede da un po’ che tutti gli allenatori si lamentano: non è calcio questa cosa qua. Alcune cose vengono lasciate passare con troppa facilità, mentre altre vengono sanzionate eccessivamente". A proposito di punizioni eccessive, per Juric la sconfitta subita dal Venezia è una punizione troppo severa per i suoi giocatori: "La squadra è entrata benissimo in campo - assicura il tecnico - ha fatto gol e dominato la partita. Abbiamo giocato bene, ma quando loro sono passati al 3-4-3 ed hanno smesso di giocare buttando palla ci hanno messo in difficoltà. Bisogna saper soffrire senza prendere gol ma oggi non ce l’abbiamo fatta, c’è poco da rimproverare, perché la partita si è trasformata in una battaglia e loro sono stati più bravi. Avremmo meritato il pareggio ma come spesso ci accade perdiamo i punti all’ultima azione. Il risultato col Sassuolo non ci sta condizionando: abbiamo perso 6 punti negli ultimissimi minuti, avremmo potuto avere un’altra classifica. Contro l’Udinese abbiamo giocato male, ma oggi siamo entrati bene in campo, eravamo fluidi nonostante l’assenza di Praet. Abbiamo trovato la quadratura con dei meccanismi ben oliati, non credo di dover rimproverare nulla alla squadra, le assenze non pesano più di tanto". Ora sotto col derby con la Juventus: "Ci presenteremo carichi - assicura Juric - vedo i ragazzi con voglia di far bene e crescere per prendersi delle rivincite sugli ultimi anni difficili del Torino. Ora dovremo ripartire bene e con la massima concentrazione".