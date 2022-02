Toro, il forfeit di Pellegri preoccupa in vista della Juve

TORINO - Inevitabile un sottile velo di preoccupazione, visto il triste precedente che riguarda Fares: preso in prestito dalla Lazio a gennaio, va in panchina contro la Samp e poi si rompe il crociato in allenamento. Ma timori di questo tipo fortunatamente non ce ne sono per Pellegri. L’attaccante non ha fatto parte della lista dei convocati per la gara col Venezia: per lui un affaticamento muscolare, che ha indotto Juric a non rischiarlo. Una cautela necessaria per un ragazzo troppo spesso vittima di problemi fisici, patiti anche in questa stagione con la maglia del Milan: la disponibilità di Belotti ha aiutato lo staff tecnico a decidere col cuore più leggero l’esclusione di Pellegri.