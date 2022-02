Iago cuore granata: "Forza Toro sempre"

TORINO - La sua avventura in campo con i colombiani dell’America de Cali non è ancora iniziata, e Iago Falque non vede l’ora di essere protagonista. La rescissione del contratto con il Torino, ad agosto, lo ha proiettato verso nuove sfide ma non ha intaccato il legame tra lo spagnolo e la maglia granata. «Ho rescisso il contratto perché era giusto farlo - ha detto al sito Gianlucadimarzio.com -. Non aveva senso restare a non far niente. Quelli al Toro sono però stati i migliori anni della mia carriera. Avrei voluto finisse in un altro modo, ma a volte ci si deve accettare. Io amo la squadra, sono tifoso del Torino e lo sarò sempre». Dopo un periodo della carriera costellato da problemi fisici, Iago ha scelto di misurarsi in un calcio diverso rispetto a quello a cui era abituato in Italia.