Torino, Praet: riuscita l'operazione al metatarso

TORINO - Dennis Praet, informa il sito web del Torino con una nota, "è stato operato oggi in Belgio, ad Anversa presso la clinica AZ Monica dal Professor Geert Declercq in presenza di un membro dello staff sanitario del Torino FC". L'operazione si è resa necessaria "per stabilizzare l’infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro". L’intervento, a quanto si apprende dalla nota del club granata, "è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà il percorso riabilitativo già nei prossimi giorni".