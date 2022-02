Toro, ultime chiamate per il derby: si può ancora dare senso alla stagione

TORINO - Il derby di venerdì sera si configura come una svolta per il Toro . In un modo o nell’altro, qualunque sia il risultato della partita. Naturalmente la speranza è quella di (finalmente) vincerlo per regalare una soddisfazione vera ai tifosi il cui entusiasmo, nonostante l’arrivo di Juric e del gioco arrembante, si è nuovamente raffreddato. E non per il freddo pungente. Le ultime due prestazioni, contro Udinese e Venezia , dopo la beffa col Sassuolo , hanno inevitabilmente peggiorato la situazione.

Derby Juve-Toro, speranza Europa

Ecco perché il derby diventa ancora più importante, la chiave del futuro granata. In caso di successo, con ancora aperta una piccola porta di speranza sull’Europa (foss’anche solo la Conference League), Ivan Juric continuerebbe ad insistere con il suo zoccolo duro di giocatori per dare importanza al presente alimentare le speranze di una primavera granata. Una vittoria sulla Juve - considerato l’umiliante ruolino di marcia nell’era Cairo - rappresenterebbe un passo in avanti enorme non soltanto in classifica. Per questo motivo la squadra sta lavorando duro al Filadelfia, cercando di dimenticare gli ultimi incontri e ricordando quelli precedenti in cui con le grandi (Juve compresa, nell’andata) se l’è sempre giocata, pur uscendo alla fine sconfitta. Juric e i suoi collaboratori, infatti, stanno facendo un importante lavoro psicologico sulla testa dei giocatori perché in momenti del genere è fondamentale crederci, non smarrire la fiducia.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport