Praet operato: i tempi di recupero dopo l'infortunio

TORINO - Oltre che complicare i piani per l'immediato futuro del Torino, a cominciare dal derby di venerdì contro la Juventus, l'infortunio di Praet rischia di ritorcersi contro lo stesso giocatore. In stagione, il trequartista ha illuminato il gioco solo a sprazzi nonostante la fiducia cieca nutrita nei suoi confronti da Juric: il tecnico lo ha da subito considerato imprescindibile per il suo calcio e lo ha schierato anche quando il belga non era in condizioni ottimali, venendo ricompensato con 2 gol (entrambi da ex alla Sampdoria) in 18 partite tra Serie A e Coppa Italia.