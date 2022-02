Toro, Pobega alla Praet? Venturin: "Per visione di gioco e inserimenti è un sì"

TORINO - Ok, il piede non sarà da Cenerentola, ma lo scarpino numero 45 che calza e che sabato si è trovato al di là della linea difensiva del Venezia consente a Tommaso Pobega di sostenere un fisico da corazziere. […] E la situazione in vista della sfida contro la Juve è la seguente: al ritorno di Mandragora e Lukic fa da contraltare l’assenza di Praet, tra i granata l’uomo più adatto a produrre gioco nella metà campo avversaria. […] Giorgio Venturin, attuale osservatore dell’Under 21 ed ex versatile centrocampista di grande intelligenza tattica ammirato anche nel Toro, così giudica la possibilità di alzare Pobega, nel derby: «Non ha esattamente le qualità di un trequartista, ma senza dubbio possiede tempi di inserimento tali da pensare di poterlo utilizzare vicino al centravanti. Non è un ruolo che possa interpretare una stagione intera, ma per una singola partita sì. Mi viene da pensare a Cristante, che con Gasperini nell’Atalanta ha spesso giocato dietro a due punte pur essendo per indole una mezzala. Se poi la partita in questione è il derby, da giocare contro una Juve che sta tornando a proporre una forza d’urto importante, allora l’utilizzo di Pobega - che potrebbe aiutare tanto in copertura pure da trequartista - è una buona idea».