Toro, Belotti tenta il sorpasso in vista del derby

TORINO - La rincorsa del Gallo. Chi vive dall’interno la realtà del Filadelfia racconta una storia più che restituire una fotografia dell’attualità, parlando di Andrea Belotti. […] Una rincorsa, appunto. Perché prima del Venezia (13 febbraio), il Gallo aveva giocato l’ultima gara il 28 novembre a Roma. Là dove si era infortunato rinunciando poi a ben nove giornate di campionato. Normale, quindi, che il tecnico e lo staff sanitario procedano con la massima cautela, in vista del pieno reintegro del numero 9. Che lotta strenuamente, ma che è anche consapevole del fatto che salvo un soprasso all’ultima curva il favorito per scendere in campo dall’inizio è ora come ora Sanabria. Un altro che comunque è apparso assai stanco, considerato l’impiego senza sosta sia in granata che con il Paraguay, da inizio annata. Si va insomma verso una staffetta tra i due, ma ancora non è scritta l’ultima parola sul titolare al centro dell’attacco.