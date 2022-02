Toro, senti Cereser: "Servono corsa più testa e un super Belotti"

TORINO - Nel Toro ha vissuto la maggior parte della carriera, a Torino è rimasto a vivere. Una Città nella quale quando si sente il profumo di granata si può pressoché essere certi che nelle vicinanze ci sia Angelo Cereser, il suo sorriso aperto di testimone della storia del club. Amico intimo di Ferrini e di Meroni, nonostante la parentesi a fine percorso con il Bologna dove era approdato nell’estate del 1975, Cereser non ha mai tagliato il cordone ombelicale che lo lega alla società con l’epopea più leggendaria d’Italia (detto che pure in Europa lo spessore del Torino, o almeno del Toro fino alla prima metà degli Anni 90, è riconosciuto da chiunque abbia a cuore il calcio al di là dell’evento partita). Cereser ha un rimpianto, ma anche l’intelligenza per guardare dal giusto taglio l’esperienza vissuta: lo scudetto mancato per un soffio. Dopo essere stato prelevato dal San Donà nel 1962, e aver attraversato da protagonista il periodo d’oro del Fila, allora un luogo di autentica connessione tra tifosi, calciatori e società, nel 1965 Cereser con Nereo Rocco allenatore entra in pianta stabile in prima squadra.